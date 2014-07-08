Правительство изменило порядок распределения квот на водные биоресурсы

В Российской Федерации изменили порядок распределения общего допустимого улова на водных биологических ресурсах. Советующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Отметим, в прошлом году были внесены изменения в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В новой версии предусмотрен ввод новых видов квот, которые могут быть предоставлены на инвестиционные цели в области рыболовства. Речь идет не только о промышленном, но и прибрежном рыболовстве.

«При этом общий допустимый улов водных биоресурсов, определяемый применительно к квотам на инвестиционные цели, не должен превышать 20% общих допустимых уловов на этих ресурсах», — говорится в сообщении кабмина министров.

Кроме того, в законе отмечается, что с 1 января 2018 года квота для промышленных рыболовов, ведущих вылов рыбы в исключительной экономической зоне РФ на континентальном шельфе, будет заменена на квоту для промрыболовства и прибрежного рыболовства в морских водах.

Изменения коснулись распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов применительно к видам квот их добычи. Также скорректированы названия квот для промышленного и прибрежного рыболовства в море.

По словам и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Сергея Наставшева, изменения в закон позволят обеспечить рыбопромышленным предприятиям возможность долгосрочного планирования хозяйственной деятельности, повысить уровень освоения объемов добычи водных биоресурсов.

«Механизм поддержки в виде инвестиционных квот будет способствовать обновлению основных фондов рыбохозяйственного комплекса, стимулировать рост инвестиций в строительство новых судов рыбопромыслового флота на российских верфях и объектов рыбопереработки», – подчеркнул Сергей Наставшев.

Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику.Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организации промысла.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский считает, что приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны.

«Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье», – констатировал глава региона.

Владимир Миклушевский подчеркнул, неизменно высокое качество нашей рыбной продукции знают далеко за пределами России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]