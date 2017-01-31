«Еруслан» ведут в Славянку

В Амурском заливе продолжается операция по спасению брошенного судна «Еруслан». Рано утром во вторник к терпящему бедствие сухогрузу подошел военный спасатель «Фотий Крылов». Он разрушил лед вокруг «Еруслана», чтобы освободить его из ледового плена. Операция длилась около часа и прошла успешно. На борт «Еруслана» доставили оборудование, которое будет помогать откачивать воду прямо во время движения. На буксире судно доставят в Славянку на судоремонтный завод. Дальнейшую судьбу теплохода будут решать судебные приставы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]