«Еруслан» ведут в Славянку
В Амурском заливе продолжается операция по спасению брошенного судна «Еруслан». Рано утром во вторник к терпящему бедствие сухогрузу подошел военный спасатель «Фотий Крылов». Он разрушил лед вокруг «Еруслана», чтобы освободить его из ледового плена. Операция длилась около часа и прошла успешно. На борт «Еруслана» доставили оборудование, которое будет помогать откачивать воду прямо во время движения. На буксире судно доставят в Славянку на судоремонтный завод. Дальнейшую судьбу теплохода будут решать судебные приставы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
21.02.2017 В Амурском заливе продолжается спасательная операция у брошенного судна «Еруслан»
-
21.02.2017 Буксир "Фотий Крылов" начал буксировку покинутого в Приморье судна "Еруслан" в Славянку
-
08.02.2017 Несколько миллионов рублей потребуется для буксировки «Еруслана»
-
31.01.2017 Спасатели сняли с оторвавшейся льдины подростка,который засмотрелся на горящее судно "Еруслан"
-
31.01.2017 Cудно "Еруслан" спасать не будут?
-
31.01.2017 На льду Амурского залива сгорело судно «Еруслан»
Добавить комментарий