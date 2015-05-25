Полицейские в Уссурийске задержали злоумышленников, похищавших велосипеды
В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступили заявления местных жительниц. Женщины рассказали о покушения на хищение принадлежащих им велосипедов стоимостью 7000 и 9300 рублей в жилом доме по улице Ушакова.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявительниц, возможных свидетелей. Потерпевшие пояснили, что велосипеды хранились в подъезде и были пристегнуты противоугонными тросами к перилам лестницы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что злоумышленники проникли в подъезд обманным путем, представившись сотрудниками фирмы связи и пытались похитить велосипеды. Однако довести свой преступный умысел до конца они не смогли, так как на шум в подъезде вышли жильцы дома.
Сотрудниками уголовного розыска были установлены личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались местные жители, два брата в возрасте 16 и 30 лет.
Подозреваемые были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.
Злоумышленники признались, что намеревались похитить велосипеды и распорядиться ими по своему усмотрению. Кроме того, была установлена их причастность к совершенным им ранее двум кражам велосипедов.
В следственном подразделении отдела полиции возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на кражу, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное группой лиц) и по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная группой лиц).
Подозреваемым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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