По программе "Приморью - достойную жизнь!" в крае реализуется рыба по доступным ценам. Видеорепортаж Дениса Ивлева
Морепродукты по максимально заниженной цене сегодня купили сотни жителей Владивостока. Программа «Доступная рыба» продолжает свою работу. Уже скоро грузовики со свежемороженной рыбой можно будет увидеть и в других районах Приморского края.
Ирина Байдина — пенсионерка, свою жизнь не представляет без свежих морепродуктов, но, как правило, небольшой пенсии не хватает. Поэтому уже не первый раз покупает рыбу в мобильных точках программы «Приморью — достойную жизнь!».
Ирина Байдина, пенсионерка: «Я считаю, что это очень ощутимая помощь, потому что в наши дни не каждый может позволить себе купить свежую рыбу. Я очень благодарна организатору».
Фонд ВВН сегодня не только продаёт морепродукты, но и выдаёт их, особо нуждающимся бесплатно. Только в феврале этого года более 20 тысяч человек со всего Приморья стали участниками программы «Доступная рыба», еще 2 тысячи - получили пакеты поддержки бесплатно. Ветеран Николай Мозговой уже давно стал не только постоянным участником программ фонда, но и вступил в Общественный совет, потому что знает, программы "Приморью - достойную жизнь" - это не слова, а реальные дела.
Николай Мозговой, председатель Владивостокской организации ветеранов «Дети войны»: «Я прошел весь этот рынок, и нигде нет такой очереди. Магазин пустой, там один человек. Хотя там рыбы очень много, но все цены за сто рублей и так далее. А здесь опять очередь выстроилась».
В первую очередь покупателей, конечно, привлекает приемлемая цена, которая всегда на порядок ниже рыночной - это принципиальная позиция работы фонда ВВН.
Дарья Райчук, куратор программы «Доступная рыба»: «Нашему руководителю удалось добиться снижения цены. Разница составляет 200, а то 300 процентов. Это связанно с тем, что программа пользуется популярностью, и сотни людей ежедневно идут, чтобы купить свежую рыбопродукцию на рынках города».
Возможность воспользоваться помощью фонда ВВН появится у всех жителей нашего края. В эти дни рефмашины «Приморью — достойную жизнь!» отправятся по тем адресам и населённым пунктам, которые вы сейчас видите на экране.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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