Морепродукты по максимально заниженной цене сегодня купили сотни жителей Владивостока. Программа «Доступная рыба» продолжает свою работу. Уже скоро грузовики со свежемороженной рыбой можно будет увидеть и в других районах Приморского края.

Ирина Байдина — пенсионерка, свою жизнь не представляет без свежих морепродуктов, но, как правило, небольшой пенсии не хватает. Поэтому уже не первый раз покупает рыбу в мобильных точках программы «Приморью — достойную жизнь!».

Ирина Байдина, пенсионерка: «Я считаю, что это очень ощутимая помощь, потому что в наши дни не каждый может позволить себе купить свежую рыбу. Я очень благодарна организатору».

Фонд ВВН сегодня не только продаёт морепродукты, но и выдаёт их, особо нуждающимся бесплатно. Только в феврале этого года более 20 тысяч человек со всего Приморья стали участниками программы «Доступная рыба», еще 2 тысячи - получили пакеты поддержки бесплатно. Ветеран Николай Мозговой уже давно стал не только постоянным участником программ фонда, но и вступил в Общественный совет, потому что знает, программы "Приморью - достойную жизнь" - это не слова, а реальные дела.

Николай Мозговой, председатель Владивостокской организации ветеранов «Дети войны»: «Я прошел весь этот рынок, и нигде нет такой очереди. Магазин пустой, там один человек. Хотя там рыбы очень много, но все цены за сто рублей и так далее. А здесь опять очередь выстроилась».

В первую очередь покупателей, конечно, привлекает приемлемая цена, которая всегда на порядок ниже рыночной - это принципиальная позиция работы фонда ВВН.

Дарья Райчук, куратор программы «Доступная рыба»: «Нашему руководителю удалось добиться снижения цены. Разница составляет 200, а то 300 процентов. Это связанно с тем, что программа пользуется популярностью, и сотни людей ежедневно идут, чтобы купить свежую рыбопродукцию на рынках города».

Возможность воспользоваться помощью фонда ВВН появится у всех жителей нашего края. В эти дни рефмашины «Приморью — достойную жизнь!» отправятся по тем адресам и населённым пунктам, которые вы сейчас видите на экране.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]