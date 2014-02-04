Пока «Адмирал» готовится сыграть в плей-офф, приморские любители хоккея тоже поддерживают форму. Товарищеский матч между командами ветеранов стал главным зимним событием спортивной жизни посёлка Лозовый и собрал самых преданных болельщиков.

На хоккейной коробке с утра ажиотаж. В товарищеском матче партизанскому «Сучану» противостоял владивостокский «Барс».

Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края: «Такая матчевая встреча - первая, но я думаю, что она станет доброй традицией и ежегодно в преддверии праздника – 23 февраля - Дня защитников Отечества, мы посвящаем эту матчевую встречу этому празднику».

Новую универсальную площадку построили в Лозовом всего два месяца назад, и с ее появлением спортивная жизнь в поселке сразу закипела с удвоенной силой.

Владимир Кулигин, тренер по легкой атлетике ДЮСШ «Сучан»: «Дети с утра до вечера здесь постоянно в хоккей играют. Молодцы, тут местные наши папы, мамы – энтузиасты, сами приходят, заливают коробку, чистят снег с детьми вместе. Приятно посмотреть даже, хотя условия трудные здесь, но сами все делают, своими руками».

На площадке события нарастали. Гости резво пошли в отрыв, «распечатав» ворота хозяев. Однако «Сучан» без боя не сдавался. Зрители разделились на два фронта, но больше переживали всё-таки за своих.

Михаил Иванов, болельщик: «Конечно, за команду «Сучана» - все-таки это наша команда, городская. Интересно посмотреть, поболеть».

Сергей Журавлев, капитан ХК «Сучан» (Партизанск): «Команда существует уже лет 20, вот почему ветераны играют, которым за 50. До сих пор играют на первенстве края вместе с молодыми. За счет энтузиастов-ветеранов мы и существуем, подтягиваем молодежь, кто родных, кто детей своих, кто внуков, знакомых».

Владивостокский «Барс» так и не уступил своих позиций до конца игры. Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу гостей. Но по признанию самих участников - проигравших в этом матче не было.

Вадим Сабанов, капитан ХК «Барс» (Владивосток): «Счет не по игре, потому что команда города Партизанска – прекрасные ребята, хорошо играли. Игра доставила удовольствие и нам, и им. На лицах улыбки, хорошо. Сломанных клюшек нет, травм нет – это самое главное. Еще что очень приятно, были болельщики и было много детей».

Всем хоккеистам вручили памятные медали. На учрежденном переходящем кубке сделают гравировку команды победителя. В следующий раз «Сучан» и «Барс» снова померяются силами в честь Дня защитника - через год.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]