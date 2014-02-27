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В Приморье стартовала XII зимняя спартакиада. Видеорепортаж Вадима Перевалова

12-ая по счету, она должна была состояться в прошлом году. Зимняя краевая спартакиада опять стартовала, правда по новому регламенту. Что изменилось, и кому два года передышки все-таки пошли на пользу?

То, что она состоялась - уже праздник, говорят участники зимней краевой спартакиады. В прошлом году готовились, тренировались, но крупнейших спортивных состязаний среди городов и районов края приморцы так и не дождались. В этом году желающих показать свои силы и проверить достижения меньше почти на треть. К тому же, в угоду новому регламенту, с некоторыми чисто зимними видами пришлось расстаться. В программе нет хоккея с мячом и конькобежного спорта.

Нина Ильяшенко, главный судья соревнований: «Остался полиатлон - троеборье, лыжные гонки, футбол на снегу, вернее на льду, так как потепление. Будем надеяться, что обойдется без травм».

Остался горнолыжный спорт, но зато, по указанию штаба спартакиад из Москвы, в зимние виды перекочевали гиревой спорт и шашки с шахматами. Для приморцев любая возможность встретиться с друзьями-соперниками - только в радость.

Ирина Князева, участница соревнований (Красноармейский район): «Много новых есть участников. Есть старые, с которыми знакома много лет».

Остался прежним олимпийский девиз спартакиады о том, что главное - участие. Но не только, уверяют спортсменки из Спасского района.

Валентина Кузьменко, участница соревнований (Спасский район) : «У нас замечательная команда. Мы, женщины, выступаем второй раз. Команда парней нам не знакома, есть повод познакомиться».

От знакомства к итогам: с двумя золотыми медалями, в горнолыжном спорте и шашках, сборная Арсеньева оказалась первой среди городов. А самым спортивным районом был признан Красноармейский. На его счету победы в турнире по хоккею с шайбой и в состязании в гиревом спорте.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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