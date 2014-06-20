Приморье – в ТОП-5 по исполнению Указов Президента в сфере ЖКХ

Приморский край в начале 2017 года вошел в ТОП-5 рейтинга по реализации «Майских указов» Президента РФ Владимира Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В данный рейтинг, составленный экспертами «Медиалогии», вошли всего 10 регионов, в которых наиболее эффективно реализуются Указы Президента. Приморский край по итогам января занял четвертое место с МедиаИндексом 248,9.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, первую и вторую строчки в рейтинге заняли Московская и Воронежская области соответственно. На третье место переместился Дагестан.

Реализация «Майских указов» Президента Владимира Путина в Приморье находится под личным контролем губернатора Владимира Миклушевского.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]