Приморье – в ТОП-5 по исполнению Указов Президента в сфере ЖКХ
Приморский край в начале 2017 года вошел в ТОП-5 рейтинга по реализации «Майских указов» Президента РФ Владимира Путина в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В данный рейтинг, составленный экспертами «Медиалогии», вошли всего 10 регионов, в которых наиболее эффективно реализуются Указы Президента. Приморский край по итогам января занял четвертое место с МедиаИндексом 248,9.
Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, первую и вторую строчки в рейтинге заняли Московская и Воронежская области соответственно. На третье место переместился Дагестан.
Реализация «Майских указов» Президента Владимира Путина в Приморье находится под личным контролем губернатора Владимира Миклушевского.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
12.12.2016 Приморье – в ТОП-10 по исполнению Указов Президента
-
17.06.2016 Приморье – в ТОП-10 рейтинга по реализации «майских указов» в социальной сфере
-
29.01.2016 Приморье вошло в ТОП-5 по реализации Указов Президента в социальной сфере
-
16.06.2015 Приморье – в ТОП-10 рейтинга по реализации «майских указов» президента
-
19.12.2014 Приморье – в ТОП-5 регионов страны по исполнению Указов Президента в социальной сфере
-
20.06.2014 Приморье – в ТОП-10 рейтинга регионов России по реализации «майских» Указов Президента
Добавить комментарий