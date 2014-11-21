В автокатастрофе на Зеленом углу погиб водитель легковушки

Серьезная авария во Владивостоке унесла жизнь водителя автомашины "Тойота Аристо". Еще одного участника с травмами различной степени тяжести доставили в городскую больницу.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv, автопроисшествие случилось ночью на ул.Адмирала Юмашева. Водитель за рулем "Тойоты Аристо" ехал вниз со стороны Зеленого угла. На повороте автомобиль занесло и вынесло на полосу встречного движения, где в тот момент ехал внедорожник "Тойота Лэнд Крузер Прадо". Удар оказался смертельным. Водитель легковушки погиб на месте.

Сейчас по факту аварии ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]