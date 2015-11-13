Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:28
  0

В Дунае пограничники преследовали микроавтобус, набитый морским деликатесом

В Дунае пограничники преследовали микроавтобус, набитый морским деликатесом

Фото: Newsbox24.tv

Подозрительный микроавтобус правоохранители заметили еще на подьезде к Дунаю. Водитель автомобиля не пожелал общаться с представителями ФСБ и поспешил скрыться во дворах поселка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, после непродолжительных поисков погранцы все-таки обнаружили микроавтобус во дворе дома 35 по ул.Ленина. Естественно водителя на месте не оказалось. В ходе осмотра автомобиля пограничники обнаружили в его салоне мешки с вареным крабом. Вес деликатеса составил более 300 кг.

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный водным биоресурсам составил более 360 тыс. рублей.

По факту начато разбирательства, по результатам которого будет принято правовое решение.

ВИДЕО

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря