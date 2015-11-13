В Дунае пограничники преследовали микроавтобус, набитый морским деликатесом

Подозрительный микроавтобус правоохранители заметили еще на подьезде к Дунаю. Водитель автомобиля не пожелал общаться с представителями ФСБ и поспешил скрыться во дворах поселка, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на newsbox24.tv.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, после непродолжительных поисков погранцы все-таки обнаружили микроавтобус во дворе дома 35 по ул.Ленина. Естественно водителя на месте не оказалось. В ходе осмотра автомобиля пограничники обнаружили в его салоне мешки с вареным крабом. Вес деликатеса составил более 300 кг.

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный водным биоресурсам составил более 360 тыс. рублей.

По факту начато разбирательства, по результатам которого будет принято правовое решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]