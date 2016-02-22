Анонс на 23 февраля

23 февраля в 12.00 во Владивостоке у мемориала Боевой славы Тихоокеанского флота — торжественная церемония возложения венков и цветов.

23 февраля в 14.00 на привокзальной площади Владивостока — митинг ЛДПР, обращение работников завода «Радиоприбор».

23 февраля в 14.00 — амфитеатр набережной Спортивной гавани — праздничный концерт «Защитникам Отечества посвящается».

23 февраля в 12.00 - военно-патриотический клуб «Техника ХХ века в Приморском крае» (ст.Садгород) - презентация новых экспонатов, связанных с Днем защитника Отечества.

23 февраля в 16.00 в СК «Чемпион» во Владивостоке (Партизанский пр., 44) — функциональные соревнования «Битва гладиаторов».

23 февраля в 19.00 в СК «Олимпиец» во Владивостоке (Батарейная, 2) — матч «Спартак-Приморье» – «Купол-Родники».

23 февраля в 19.00 — во Владивостоке (Калинина, 275в корп. 2) — лекция «Контраст и композиция», фотограф Д. Сигидин.

23 февраля в 10.00 — во Владивостоке (Калинина, 49б) — соревнования по русскому жиму.

23 февраля в 12.00 — на базе отдыха «Автомобилист» (Сахарный Ключ, 4) — соревнования по зимнему картингу.

23 февраля во Владивостоке во дворце спорта «Юность» (Океанский пр-т, 43) - Лично-командное первенство г. Владивостока по самбо среди обучающихся (юношей) муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока 2005 г.р.

23 февраля в Арсеньеве - Открытое личное Первенство Приморского края по лыжным гонкам «Сихотэ-Алинь - 2017», свободный стиль 10 км, 15 км, 20 км, 30 км, 50 км.

23-26 февраля в с. Калиновка (Спасский р-н) - Кубок Приморского края по лыжным гонкам.

23 февраля — День защитника Отечества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]