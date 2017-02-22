Во Владивостоке на крутом подъеме самосвал едва не раздавил инкассаторскую машину

Авария произошла в районе улицы Крыгина. Очевидец снял происходившее на видеокамеру. Сначала инкассаторский микроавтобус попытался въехать в гору, но его понесло, и машина на огромной скорости слетела по спуску к Крыгина, 57, рискуя перевернуться. Как только микроавтобус остановился, буквально следом за ним сверху "прилетел" большегруз, едва не смяв инкассаторскую машину.

A post shared by 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Feb 21, 2017 at 9:11pm PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]