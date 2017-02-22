Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:09
  0

Во Владивостоке на крутом подъеме самосвал едва не раздавил инкассаторскую машину

Во Владивостоке на крутом подъеме самосвал едва не раздавил инкассаторскую машину

Фото: ДПС-контроль

Авария произошла в районе улицы Крыгина. Очевидец снял происходившее на видеокамеру. Сначала инкассаторский микроавтобус попытался въехать в гору, но его понесло, и машина на огромной скорости слетела по спуску к Крыгина, 57, рискуя перевернуться. Как только микроавтобус остановился, буквально следом за ним сверху "прилетел" большегруз, едва не смяв инкассаторскую машину.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря