Приморский силач Иван Савкин проведет показательные выступления в День защитника Отечества
23 февраля в 13.00 на центральной площади Владивостока пройдёт показательное выступление силача-буксировщика, рекордсмена мира Ивана Савкина. Спортсмен планирует "взять на буксир" тяжёлую военную технику. Данное выступление уже проходит четвертый год подряд и стало ужедоброй традицией. В 2015году Ивану удалось сдвинуть с места ЗРК "Оса", в 2016 году - военный КАМАЗ с прицепом, массой более 30 тонн. Что будет на этот раз - сюрприз организаторов.
Напомним, что 21февраля силач смог отбуксировать электровоз массой 288 тонн, что в 1,5 раза превышает действовавший до этого мировой рекорд.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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