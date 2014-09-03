Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:29
  0

Приморский силач Иван Савкин проведет показательные выступления в День защитника Отечества

Приморский силач Иван Савкин проведет показательные выступления в День защитника Отечества

23 февраля в 13.00 на центральной площади Владивостока пройдёт показательное выступление силача-буксировщика, рекордсмена мира Ивана Савкина. Спортсмен планирует "взять на буксир" тяжёлую военную технику. Данное выступление уже проходит четвертый год подряд и стало ужедоброй традицией. В 2015году Ивану удалось сдвинуть с места ЗРК "Оса", в 2016 году - военный КАМАЗ с прицепом, массой более 30 тонн. Что будет на этот раз - сюрприз организаторов.

Напомним, что 21февраля силач смог отбуксировать электровоз массой 288 тонн, что в 1,5 раза превышает действовавший до этого мировой рекорд.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря