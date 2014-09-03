Приморский силач Иван Савкин проведет показательные выступления в День защитника Отечества

23 февраля в 13.00 на центральной площади Владивостока пройдёт показательное выступление силача-буксировщика, рекордсмена мира Ивана Савкина. Спортсмен планирует "взять на буксир" тяжёлую военную технику. Данное выступление уже проходит четвертый год подряд и стало ужедоброй традицией. В 2015году Ивану удалось сдвинуть с места ЗРК "Оса", в 2016 году - военный КАМАЗ с прицепом, массой более 30 тонн. Что будет на этот раз - сюрприз организаторов.

Напомним, что 21февраля силач смог отбуксировать электровоз массой 288 тонн, что в 1,5 раза превышает действовавший до этого мировой рекорд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]