Во Владивостоке запланирован ряд "очаговых" отключений холодной воды(список адресов)

В конце последнего месяца зимы во Владивостоке запланированы несколько "очаговых" отключений холодного водоснабжения,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

Список отключений:

Дата начала: 28.02.2017 - 09:00

Дата окончания: 28.02.2017 - 17:00

Причина отключения: 28.02.2017

Ремонтные работы Адреса: ул. Володарского, 3а, 19, 25, 43

Дата начала: 01.03.2017 - 09:00

Дата окончания: 01.03.2017 - 16:00

Причина отключения: 01.03.2017

Ремонтные работы на сети Адреса: ул. Лермонтова, 64, 68а, 68б.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]