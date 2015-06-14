Во Владивостоке запланирован ряд "очаговых" отключений холодной воды(список адресов)
В конце последнего месяца зимы во Владивостоке запланированы несколько "очаговых" отключений холодного водоснабжения,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.
Список отключений:
Дата начала: 28.02.2017 - 09:00
Дата окончания: 28.02.2017 - 17:00
Причина отключения: 28.02.2017
Ремонтные работы Адреса: ул. Володарского, 3а, 19, 25, 43
Дата начала: 01.03.2017 - 09:00
Дата окончания: 01.03.2017 - 16:00
Причина отключения: 01.03.2017
Ремонтные работы на сети Адреса: ул. Лермонтова, 64, 68а, 68б.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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