Новости Общество Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:38
  0

Во Владивостоке запланирован ряд "очаговых" отключений холодной воды(список адресов)

Во Владивостоке запланирован ряд

В конце последнего месяца зимы во Владивостоке запланированы несколько "очаговых" отключений холодного водоснабжения,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт Примвода.

Список отключений:

 Дата начала: 28.02.2017 - 09:00

Дата окончания: 28.02.2017 - 17:00

Причина отключения: 28.02.2017

Ремонтные работы Адреса: ул. Володарского, 3а, 19, 25, 43

Дата начала: 01.03.2017 - 09:00

Дата окончания: 01.03.2017 - 16:00

Причина отключения: 01.03.2017

Ремонтные работы на сети Адреса: ул. Лермонтова, 64, 68а, 68б.

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря