Часть Японии попала в программу «Дальневосточный гектар» из-за сбоя в системе (ФОТО)

Из-за сбоя в ФИС «НаДальнийВосток.рф» японский остров Хоккайдо попал в число земель, доступных для оформления «дальневосточного гектара».

Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт dvhab.ru,на карте местности отмечены всего три участка, взять надел на которых нельзя. Однако система сообщает, что получить гектар и на остальной части острова также не представляется возможным.

Отныне ФИС показывает свободные участки, на которых можно взять «дальневосточный гектар». Также на карте можно увидеть территории, зарезервировать надел на которых нельзя по ряду причин, — они отмечены серым цветом. Именно к числу разрешенных и попал остров Хоккайдо.

— Японская территория могла попасть в программу «Дальневосточный гектар» из-за сбоя в федеральной информационной системе. Сайт постоянно обновляется, и информация могла просто не успеть актуализироваться в Росреестре, — сообщили в службе поддержки системы.

Однако все же три участка острова оказались под запретом — у водоема, земля в горах и прибрежная территория. Несмотря на то, что Хоккайдо не окрашен в серый цвет, получить гектар не представляется возможным, согласно законодательству РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]