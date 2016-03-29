Приморье подпишет ряд соглашений с Вьетнамом на полях третьего Восточного экономического форума

Глава Приморского края выступил с докладом на круглом столе по торгово-экономическому сотрудничеству между российскими регионами и вьетнамскими провинциями сегодня, 22 февраля, в рамках официального визита Совета Федерации в Социалистическую Республику. Владимир Миклушевский пригласил вьетнамских коллег принять участие в третьем Восточном экономическом форуме, на полях которого стороны планируют подписать ряд важных соглашений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, глава региона обозначил ключевые направления сотрудничества между Приморским краем и провинциями Вьетнама. Владимир Миклушевский подчеркнул, регион давно и успешно сотрудничает с Республикой в области образования, культуры и военно-технической промышленности.

«На предприятии “Восточная верфь” для ВМС Вьетнама построено несколько сторожевых кораблей, и, возможно, будут заключены новые контракты. А Дальневосточный федеральный университет – единственный на Дальнем Востоке и в Сибири вуз, где весомо представлено направление вьетнамистики. Однако уровень инвестиционной активности пока не соответствует потенциалу российско-вьетнамских отношений. Перед нами стоит задача в три раза увеличить внешнеторговый оборот между Россией и Вьетнамом, и при условии активного межрегионального взаимодействия она вполне достижима», – заявил Губернатор Приморья.

Владимир Миклушевский обозначил ряд перспективных для сотрудничества отраслей.

«Безусловно, нас интересует сотрудничество в области сельского хозяйства, лесопереработки, туризма. Также я предложил вьетнамским коллегам вернуться к обсуждению проекта по созданию кластера легкой промышленности, в рамках Свободного порта Владивосток действует свободная таможенная зона, которая позволяет создать выгодное экспортоориентированное производство. Вьетнамскому бизнесу мы можем предложить такие товары, как руда и концентраты, цемент, боросодержащее сырье, машины, оборудование, пилолесоматериалы, продукты питания. По итогам прошлого года экспорт из Приморья во Вьетнам уже вырос на 18%», – подчеркнул глава Приморья.

Дальний Восток России привлекает инвесторов не только богатой сырьевой базой, полезными ископаемыми и энергетическими ресурсами, но и беспрецедентными мерами поддержки бизнеса, обозначил Владимир Миклушевский. Губернатор Приморья пригласил делегацию официальных и деловых кругов Вьетнама лично увидеть, как работают новые механизмы и реализуются проекты, приняв участие в третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в Приморье 6-7 сентября.

На полях форума планируется подписать ряд соглашений, в том числе между Хайфоном и Свободным портом Владивосток о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве, заявил губернатор края.

Владимир Миклушевский подчеркнул, интерес к Восточному экономическому форуму растет с каждым годом,

«Президентский форум стал серьезной площадкой для обсуждения экономических, которая носит прикладной характер, демонстрируя успехи российских и зарубежных инвесторов в создании новых производств на российском Дальнем Востоке. Приморский край в прошлом году заключил на полях ВЭФ 59 инвестиционных соглашений на общую сумму более 200 миллиардов рублей, и часть из них уже начала реализовываться», – акцентировал губернатор края.

Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в работе официальной делегации Совета Федерации в Социалистической Республике Вьетнам. Члены российской делегации встретились с председателем Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган, премьер-министром правительства Нгуен Суан Фуком, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, а также с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Парламентарии обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Вьетнамом за «круглым столом». В ходе визита неоднократно подчеркивалась роль межрегионального сотрудничества между российскими субъектами и вьетнамскими провинциями. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила актуализировать и расширить прямые связи, сделав акцент на Дальний Восток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]