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В районе Кипарисово джип повис на леерах

В районе Кипарисово джип повис на леерах

Фото: dps_control

В районе Кипарисово-1 джип буквально повис на леерах. Причина ДТП - снегопад, который уже прекратился во Владивостоке. Но сложная обстановка на дорогах города все ещё сохраняется. Затруднено движение автомобилей на Второй Речке, Инструментальном заводе, проспекте Столетия, Луговой, в центре и по Золотому мосту.

Отменены рейсы междугородних автобусов из Владивостока в Покровку, Преображение и Уссурийск.

Инспекторы ДПС рекомендуют вместо личного транспорта воспользоваться общественным.

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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