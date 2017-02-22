В районе Кипарисово джип повис на леерах

В районе Кипарисово-1 джип буквально повис на леерах. Причина ДТП - снегопад, который уже прекратился во Владивостоке. Но сложная обстановка на дорогах города все ещё сохраняется. Затруднено движение автомобилей на Второй Речке, Инструментальном заводе, проспекте Столетия, Луговой, в центре и по Золотому мосту.

Отменены рейсы междугородних автобусов из Владивостока в Покровку, Преображение и Уссурийск.

Инспекторы ДПС рекомендуют вместо личного транспорта воспользоваться общественным.

A post shared by 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Feb 22, 2017 at 12:18am PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]