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Моряки из Владивостока помогли полиции задержать преступника(фото)

Моряки из Владивостока помогли полиции задержать преступника(фото)

Двое моряков «Совкомфлота» – Эдуард Скаченко и Максим Юрчук(на фото) – помогли полиции задержать мужчину, который попытался совершить преступление в отношении школьника.

Как рассказали "Вестям Приморье" в «Совкомфлоте», инцидент произошел 6 февраля 2017 год в Новороссийске: мужчина напал на десятилетнего ребенка возле памятника «Исход» на Набережной адмирала Серебрякова. Находившиеся неподалеку моряки поспешили на помощь, схватили правонарушителя и передали его полиции.(ПОДРОБНОСТИ)

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. По информации следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю, мужчина уже был судим в 2004 году и вышел из тюрьмы лишь в декабре 2016 года.

За мужество при задержании преступника, содействие правоохранительным органам и активную гражданскую позицию Управление МВД по городу Новороссийску вручило морякам благодарственные письма. Руководство «Совкомфлота» также тепло поблагодарило Эдуарда Скаченко и Максима Юрчука за мужественный поступок.

Моряки – уроженцы Владивостока. Максим Юрчук занимает должность 4-го инженера на нефтяном танкере типа «Суэцмакс» «СКФ Саян». Эдуард Скаченко работает матросом 1-го класса на том же суде.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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