Моряки из Владивостока помогли полиции задержать преступника(фото)
Двое моряков «Совкомфлота» – Эдуард Скаченко и Максим Юрчук(на фото) – помогли полиции задержать мужчину, который попытался совершить преступление в отношении школьника.
Как рассказали "Вестям Приморье" в «Совкомфлоте», инцидент произошел 6 февраля 2017 год в Новороссийске: мужчина напал на десятилетнего ребенка возле памятника «Исход» на Набережной адмирала Серебрякова. Находившиеся неподалеку моряки поспешили на помощь, схватили правонарушителя и передали его полиции.(ПОДРОБНОСТИ)
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. По информации следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю, мужчина уже был судим в 2004 году и вышел из тюрьмы лишь в декабре 2016 года.
За мужество при задержании преступника, содействие правоохранительным органам и активную гражданскую позицию Управление МВД по городу Новороссийску вручило морякам благодарственные письма. Руководство «Совкомфлота» также тепло поблагодарило Эдуарда Скаченко и Максима Юрчука за мужественный поступок.
Моряки – уроженцы Владивостока. Максим Юрчук занимает должность 4-го инженера на нефтяном танкере типа «Суэцмакс» «СКФ Саян». Эдуард Скаченко работает матросом 1-го класса на том же суде.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.02.2017 36-летний моряк из Владивостока задержал педофила в Новороссийске
-
09.02.2017 Моряки из Владивостока спасли 9-летнего мальчика в Новороссийске
-
21.01.2017 Двое жителей Находки помогли полицейским задержать преступника
-
10.02.2015 Полицейские в Артеме поблагодарили жителя Партизанска за помощь в задержании подозреваемого в грабеже
-
17.11.2014 В Приморье полицейские наградили школьника за помощь в задержании грабителя
-
10.07.2014 Житель Уссурийска помог полицейским задержать преступника
Добавить комментарий