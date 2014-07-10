Моряки из Владивостока помогли полиции задержать преступника(фото)

Двое моряков «Совкомфлота» – Эдуард Скаченко и Максим Юрчук(на фото) – помогли полиции задержать мужчину, который попытался совершить преступление в отношении школьника.

Как рассказали "Вестям Приморье" в «Совкомфлоте», инцидент произошел 6 февраля 2017 год в Новороссийске: мужчина напал на десятилетнего ребенка возле памятника «Исход» на Набережной адмирала Серебрякова. Находившиеся неподалеку моряки поспешили на помощь, схватили правонарушителя и передали его полиции.(ПОДРОБНОСТИ)

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. По информации следственного отдела СУ СК России по Краснодарскому краю, мужчина уже был судим в 2004 году и вышел из тюрьмы лишь в декабре 2016 года.

За мужество при задержании преступника, содействие правоохранительным органам и активную гражданскую позицию Управление МВД по городу Новороссийску вручило морякам благодарственные письма. Руководство «Совкомфлота» также тепло поблагодарило Эдуарда Скаченко и Максима Юрчука за мужественный поступок.

Моряки – уроженцы Владивостока. Максим Юрчук занимает должность 4-го инженера на нефтяном танкере типа «Суэцмакс» «СКФ Саян». Эдуард Скаченко работает матросом 1-го класса на том же суде.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]