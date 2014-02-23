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Владимир Миклушевский поздравил приморцев Днем защитника Отечества

Владимир Миклушевский поздравил приморцев Днем защитника Отечества

Фото: primorsky.ru

Поздравление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Днем защитника Отечества:

"Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник дорог каждому в нашей стране. Мы гордимся защитниками, отважно отстаивавшими родную землю в самые тяжелые времена. Их героизм и сплоченность – истинный пример преданности Отечеству для всех поколений россиян.

Для Приморья, форпоста России  на Тихом океане, 23 февраля – особенный день. Жители края не раз на деле показывали свою стойкость и мужество, давая мощный отпор врагу. Сотни тысяч приморцев и воинов-тихоокеанцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны,  отстаивая независимость страны. Именно благодаря доблести и самоотверженности этих людей столица Приморья по праву носит почетное звание Города воинской славы!

В этот праздничный день особые слова благодарности – ветеранам  вооруженных сил. Своим примером вы показываете новым поколениям защитников как нужно служить Родине!

Уважаемые приморцы! От всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия!"

 

Губернатор Приморского края                                         Владимир Миклушевский

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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