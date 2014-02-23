Владимир Миклушевский поздравил приморцев Днем защитника Отечества
Поздравление губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с Днем защитника Отечества:
"Дорогие приморцы! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник дорог каждому в нашей стране. Мы гордимся защитниками, отважно отстаивавшими родную землю в самые тяжелые времена. Их героизм и сплоченность – истинный пример преданности Отечеству для всех поколений россиян.
Для Приморья, форпоста России на Тихом океане, 23 февраля – особенный день. Жители края не раз на деле показывали свою стойкость и мужество, давая мощный отпор врагу. Сотни тысяч приморцев и воинов-тихоокеанцев сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, отстаивая независимость страны. Именно благодаря доблести и самоотверженности этих людей столица Приморья по праву носит почетное звание Города воинской славы!
В этот праздничный день особые слова благодарности – ветеранам вооруженных сил. Своим примером вы показываете новым поколениям защитников как нужно служить Родине!
Уважаемые приморцы! От всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия!"
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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