Видеопрогноз погоды в Приморье на выходные дни

В четверг, 23 февраля, циклон, который вызвал ухудшение погоды в Приморье накануне, выйдет на север Японского моря. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", небольшой и умеренный снег сохранится в отдельных районах края. На побережье усилится северо-западный ветер. Похолодает: ночью −10…−15 °C, на побережье −1…−6 °C. Днём −6…−11 °C, на юге края от −4 °C до +1 °C.

Во Владивостоке в праздничный День защитника Отечества осадков не ожидается. Ветер северо-западный сильный. Температура ночью −5…−7 °C. Днём −2…−4 °C.

В пятницу, 24 февраля, Приморье будет находиться под крылом антициклона, небольшой снег возможен лишь на севере. Ночью температура понизится на 4–9 градусов. Днём при юго-западном ветре воздух прогреется до −3…−8 °C, на побережье −2…+3 °C.

В краевом центре небольшая облачность, без осадков. Ночью сохранится сильный ветер, днём ослабеет. Температура воздуха ночью −8…−10 °C, днём 0…−2 °C.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, в крае погода без осадков. Температура воздуха ночью от −7 °C до −27 °C. Днём потеплеет: от −1 °C до +4 °C, на севере −1…−7 °C.

Во Владивостоке до конца недели осадков также не ожидается. В субботу при южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +2 °C. В воскресенье будет прохладней: 0…−2 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]