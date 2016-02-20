Судебное заседание по делу экс-руководителя завода "Радиоприбор" отложено. Видеорепортаж Сергея Станчика
И снова «Радиоприбор» в сводках негативных новостей. У оборонного завода последние несколько лет явно «черная полоса». Банкротство, массовые сокращения, регулярные акции протеста. 22 февраля должны были судить одного из тех, кого обвиняют в бедственном финансовом положении предприятия. Подробности у Сергея Станчика.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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