Минувший снегопад во Владивостоке снова отметился зрелищными, но жуткими автомобильными кульбитами. После вынужденной аварийной остановки на Русском мосту чудом уцелел владелец легковушки.

Теперь он наверняка запомнит: скорость движения необходимо выбирать в соответствии с состоянием дороги и погодными условиями. Заодно с празднованием Дня защитника Отечества отметит и свой второй день рождения.

Не раз перекрестились и водители, попытавшиеся штурмом взять сложный подъем на улице Крыгина, в той ее части, которая ведет от стоянки ледоколов к конечной автобусной остановке.

Ну, а началось 22 февраля по традиции с утренних пробок. По пути на работу стоял весь автомобильный Владивосток, мерзли в ожидании горожане на остановках. Снег не прекращался до трех часов дня и на дорогах повсеместно сохранялся снежный накат. Движение было затруднено.

Поскольку официально штормового предупреждения не объявляли, комментировать ситуацию в связи со снегопадом не стали и в управлении МЧС. Видимо, все было под полным контролем. Несколько автобусных рейсов из Владивостока в другие города края были отменены.

Светлана Демиденко, старший инспектор группы пропаганды батальона ДПС ГБДД Владивостока: «С 8 часов утра в дежурную часть ГИБДД города Владивостока поступило 54 вызова для оформления дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших в данных ДТП — нет. Особую опасность представляют спуски и подъемы, имеются гололедные явления и снежный накат. ГИБДД города Владивостока рекомендует быть водителям очень внимательными, особенно перед пешеходными переходами, соблюдать дистанцию и скоростной режим».

По информации администрации Владивостока, в течение дня на магистралях и внутриквартальных дорогах трудилось порядка 100 единиц снегоуборочной техники. А на улице Шилкинской местные жители обратили внимание и на вклад добровольцев. Владельцы внедорожника и квадроцикла модернизировали свое автохозяйство, превратив личный автотранспорт в общественно полезный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]