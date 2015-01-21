Cнегопад во Владивостоке снова отметился зрелищными автомобильными кульбитами. Видеорепортаж Станислава Бабко
Минувший снегопад во Владивостоке снова отметился зрелищными, но жуткими автомобильными кульбитами. После вынужденной аварийной остановки на Русском мосту чудом уцелел владелец легковушки.
Теперь он наверняка запомнит: скорость движения необходимо выбирать в соответствии с состоянием дороги и погодными условиями. Заодно с празднованием Дня защитника Отечества отметит и свой второй день рождения.
Не раз перекрестились и водители, попытавшиеся штурмом взять сложный подъем на улице Крыгина, в той ее части, которая ведет от стоянки ледоколов к конечной автобусной остановке.
Ну, а началось 22 февраля по традиции с утренних пробок. По пути на работу стоял весь автомобильный Владивосток, мерзли в ожидании горожане на остановках. Снег не прекращался до трех часов дня и на дорогах повсеместно сохранялся снежный накат. Движение было затруднено.
Поскольку официально штормового предупреждения не объявляли, комментировать ситуацию в связи со снегопадом не стали и в управлении МЧС. Видимо, все было под полным контролем. Несколько автобусных рейсов из Владивостока в другие города края были отменены.
Светлана Демиденко, старший инспектор группы пропаганды батальона ДПС ГБДД Владивостока: «С 8 часов утра в дежурную часть ГИБДД города Владивостока поступило 54 вызова для оформления дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших в данных ДТП — нет. Особую опасность представляют спуски и подъемы, имеются гололедные явления и снежный накат. ГИБДД города Владивостока рекомендует быть водителям очень внимательными, особенно перед пешеходными переходами, соблюдать дистанцию и скоростной режим».
По информации администрации Владивостока, в течение дня на магистралях и внутриквартальных дорогах трудилось порядка 100 единиц снегоуборочной техники. А на улице Шилкинской местные жители обратили внимание и на вклад добровольцев. Владельцы внедорожника и квадроцикла модернизировали свое автохозяйство, превратив личный автотранспорт в общественно полезный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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