Оперативные группы охотнадзора в Приморье усилят служебными собаками

Эксперимент по использованию собак в оперативных группах охотнадзора начали в Приморском крае. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, два щенка породы немецкая овчарка уже доставлены в регион из учебно-дрессировочного центра Иркутска и приступили к тренировкам.

"В практике охотнадзора это будет впервые: ранее сотрудники использовали своих собственных собак, которые не были обучены должным образом. Наш центр проявил инициативу и помог в приобретении породистых служебных собак", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр" Альбина Кабалик.

Предполагается, что в оперативных группах охотнадзора собаки будут помогать искать по следам и задерживать браконьеров, обнаруживать спрятанное оружие и незаконную добычу.

Для двух щенков Гэтсби и Грэгги, доставленных из учебно-дрессировочного центра Иркутска, уже найдены напарники в оперативных группах. Вместе они пройдут курсы тренировок, в том числе с привлечением кинологов Дальневосточной оперативной таможни. Эта структура имеет большой опыт по применению собак для поиска частей тел убитых браконьерами животных.

"Наличие собак в оперативных группах - это не только элемент устрашения. Собачий нюх позволяет отыскать то, что невозможно найти человеку... собака всегда четко укажет, где спрятано оружие. Четвероногий помощник не только поможет найти, но и распутает следы, приведет, к месту разделки туши. В общем, работы для собак в охотнадзоре хватает, поэтому пока в качестве эксперимента, решено подготовить двух собак, а дальше посмотрим, насколько они реально эффективны", - отметил директор филиала Сергей Арамилев.

Оперативные группы охотнадзора Приморского края постоянно патрулируют леса региона. С начала этого года десятью оперативными группами проведено 222 природоохранных рейда, составлено 133 протокола о незаконной охоте, изъято 15 единиц незаконного оружия, в том числе 7 единиц с нарезным стволом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]