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Президент России подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации

Президент России подписал закон о бессрочной бесплатной приватизации

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочном продлении программы бесплатной приватизации жилья для россиян, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступил в силу с момента публикации, 22 февраля.

Бесплатная приватизация жилья продлевалась в России уже несколько раз. Согласно ранее принятому закону бесплатная приватизация должна была завершиться 1 марта 2017 года.

В феврале Дума в первом чтении приняла законопроект депутата-единоросса Александра Сидякина, который предполагал, что бесплатная приватизация будет продлена лишь для некоторых категорий граждан — жителей Крыма, детей-сирот и жителей домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

В рамках второго чтения законопроекта были внесены поправки о продлении бесплатной приватизации для всех категорий граждан, но только до 2019 года. Через несколько дней первый зампред фракции единороссов Андрей Исаев объявил о решении властей продлить приватизацию бессрочно. Отмечалось, что за бессрочную приватизацию выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Позже пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сообщила, что инициатива бессрочного продления программы принадлежала именно главе кабмина.

10 февраля Госдума единогласно приняла закон. Спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что сигнал принимать закон о бессрочной приватизации «пришел от президента» России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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