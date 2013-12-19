Во Владивостоке горит здание по улице Фонтанной, 3
Во Владивостоке горит дом на улице Фонтанной, 3. Загорелось помещение на третьем этаже здания. Площадь пожара составляет 70 квдаратных метров. На месте работают пожарные расчеты, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на информированный источник. В настоящее время наблюдается обрушение кровли.
По предварительным данным, здание нежилое.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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