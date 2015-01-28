Как рождаются уникальные темы для экскурсий по Владивостоку?
"Вести: Приморье. Интервью" с экскурсоводом, членом Общества изучения Амурского края Лидией Шубиной.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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