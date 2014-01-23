Два газовых баллона эвакуировали пожарные из горящего здания во Владивостоке
Два газовых баллона эвакуировали пожарные из горящего здания во Владивостоке. Напомним, сегодня, 23 февраля, после полудня стало известно о возгорании в трехэтажном здании по улице Фонтанной, 3. Как сообщил информированный источник, площадь пожара составила 70 квдаратных метров. Здание - нежилое. Предположительно, сдавалось в аренду под офисы. В момент пожара в сооружении людей не было. Сейчас пожарные проводят проливку помещений.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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