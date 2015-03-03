Они назвали это «точкой роста» - красивые деревянные конструкции с огородной зеленью внутри. Студенческую инициативу разместили в холле одного из зданий кампуса. И совсем скоро снимут первый урожай. Между прочим, университетской компактной фермой заинтересовался крупнейший в России агрохолдинг.

Четыре установки. Четыре способа выращивать овощи, цветы, все что угодно — буквально на квадратном метре. С помощью воздуха, питательной смеси, капельного полива. И все это придумали действующие и будущие архитекторы: тоже четверка. Старший преподаватель Инженерной школы Егор Ван Хо-Бин отвечает за технику и технологию. Ну и буквально за все, что тяжелее ростков.

Сейчас добавляет живительной влаги в систему питательного слоя. Это установка №2, подсчитывает Яна Марус. Ей четверка поручила о системе рассказывать всем любопытным. Интересуемся, не щиплют ли проходящие мимо студенты иновационную зелень?

Яна Марус, магистрант кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы: «Ну, таких агрессивных проявлений нет, все-таки у нас культурная среда».

Это да, все слишком красиво для огорода, и как-то уж очень открыто, по меркам фермы. Еще здесь тихо. А так и просится по крайней мере пчелиный гул. Но нет насекомых — сорта сами себя опыляют. Да и горький перец никому не дал бы пожужжать, объясняет Даша Бурдина.

Дарья Бурдина, магистрант кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы: «Свойство у него такое — отпугивать. А сверху сладкий перчик, уже зацветает».

И огурцы в цвету. Но доживут ли до завязи - вот вопрос. Архитекторы все же - не огородники. Форум «Точки роста» бурлит критикой.

Егор Ван Хо-Бин: «Помидоры у нас чахнут, и огурцы, народ считает, вялые...»

По совету бывалых, стали овощи опрыскивать — удалось улучшить показатели.

Особенно, у бобовых. Еще светом подгоняют их к плодоношению - сине-красным спектром, дающим марганцовочную окраску. Похоже, набухший стручок горошка и помог студентам-фермерам из Приморья заполучить солидный заказ.

Екатерина Фролова, выпускник кафедры проектирования архитектурной среды Инженерной школы: «Это будет компактная ферма, которая заменит солидный участок реальной земли, а выращивать нам предложили не совсем гидрофобные культуры — кукурузу, сою, пшеницу».

Не суть важно, каким будет этот урожай, следующий точно и больше, и лучше. Прогресс очевиден. Свой проект четырех установок четверка друзей и коллег придумала для вузовского конкурса ресурсосберегающей архитектуры, и ведь почти сразу им заинтересовалось местное агентство по развитию человеческого капитала. Теперь уже — агрохолдинг всея Руси. А дальше - как знать, как знать.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]