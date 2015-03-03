На студенческой ферме на острове Русском зацвели огурцы и сладкий перец. Видеорепортаж Ольги Катренко
Они назвали это «точкой роста» - красивые деревянные конструкции с огородной зеленью внутри. Студенческую инициативу разместили в холле одного из зданий кампуса. И совсем скоро снимут первый урожай. Между прочим, университетской компактной фермой заинтересовался крупнейший в России агрохолдинг.
Четыре установки. Четыре способа выращивать овощи, цветы, все что угодно — буквально на квадратном метре. С помощью воздуха, питательной смеси, капельного полива. И все это придумали действующие и будущие архитекторы: тоже четверка. Старший преподаватель Инженерной школы Егор Ван Хо-Бин отвечает за технику и технологию. Ну и буквально за все, что тяжелее ростков.
Сейчас добавляет живительной влаги в систему питательного слоя. Это установка №2, подсчитывает Яна Марус. Ей четверка поручила о системе рассказывать всем любопытным. Интересуемся, не щиплют ли проходящие мимо студенты иновационную зелень?
Яна Марус, магистрант кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы: «Ну, таких агрессивных проявлений нет, все-таки у нас культурная среда».
Это да, все слишком красиво для огорода, и как-то уж очень открыто, по меркам фермы. Еще здесь тихо. А так и просится по крайней мере пчелиный гул. Но нет насекомых — сорта сами себя опыляют. Да и горький перец никому не дал бы пожужжать, объясняет Даша Бурдина.
Дарья Бурдина, магистрант кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы: «Свойство у него такое — отпугивать. А сверху сладкий перчик, уже зацветает».
И огурцы в цвету. Но доживут ли до завязи - вот вопрос. Архитекторы все же - не огородники. Форум «Точки роста» бурлит критикой.
Егор Ван Хо-Бин: «Помидоры у нас чахнут, и огурцы, народ считает, вялые...»
По совету бывалых, стали овощи опрыскивать — удалось улучшить показатели.
Особенно, у бобовых. Еще светом подгоняют их к плодоношению - сине-красным спектром, дающим марганцовочную окраску. Похоже, набухший стручок горошка и помог студентам-фермерам из Приморья заполучить солидный заказ.
Екатерина Фролова, выпускник кафедры проектирования архитектурной среды Инженерной школы: «Это будет компактная ферма, которая заменит солидный участок реальной земли, а выращивать нам предложили не совсем гидрофобные культуры — кукурузу, сою, пшеницу».
Не суть важно, каким будет этот урожай, следующий точно и больше, и лучше. Прогресс очевиден. Свой проект четырех установок четверка друзей и коллег придумала для вузовского конкурса ресурсосберегающей архитектуры, и ведь почти сразу им заинтересовалось местное агентство по развитию человеческого капитала. Теперь уже — агрохолдинг всея Руси. А дальше - как знать, как знать.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.02.2017 В Приморье появится свой Колизей
-
08.01.2017 Нетрезвые студенты из КНР устроили скандал в кампусе ДВФУ на Русском острове
-
16.09.2016 Сельхозпроизводители края привезли свою продукцию на продовольственную ярмарку во Владивосток
-
26.07.2016 На «Дальзаводе» достраивают танкер «РН Сахалин»
-
23.05.2016 Жители Владивостока наблюдали гало в весеннем небе
-
03.03.2015 В кампус ДВФУ на острове Русском начала поступать вода из недавно построенного водовода
Добавить комментарий