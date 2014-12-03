В Приморье девушка за рулём Honda Fit не справилась с управлением и отправила машину в кювет

В Анучино девушка за рулём Honda Fit не справилась с управлением и отправила машину в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу, - сообщают очевидцы. Причиной происшествия стали плохие дорожные условия из-за прошедшего снегопада. О пострадавших ничего не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]