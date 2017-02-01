Анонс на 24 февраля
24 февраля в 10.00 во Владивостоке, FESCO Hall (Верхнепортовая, 38) — турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества.
24 февраля в 12.00 в бухте Бражникова (район ст. Океанская) — второй этап открытого лично-командного кубка Регионального отделения ДОСААФ России Приморского края по автокроссу на специальных кроссовых автомобилях «Багги», посвящённый Дню защитника Отечества.
24 февраля в 11.00 в Драмтеатре ТОФ — генеральный прогон спектакля «Утиная охота».
24 февраля в 18.00 во Владивостоке, кафе Не рыдай (Светланская, 10) — литературный вечер «Чтиво».
24-25 февраля во Владивостоке пройдет Фестиваль национальной культуры «Казачий круг».
24 февраля в 21.00 в Омске — «Адмирал» сразится с «Авангардом».
24-27 февраля во Владивостоке - Первенство Приморского края по самбо, 1 этап международного турнира «Победа», юноши, девушки 13-16 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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