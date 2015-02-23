Во Владивостоке «Юный патриот Родины» отмечает 47-летие. За свою историю военно-патриотический клуб воспитал тысячи защитников страны. Более 500 из них служат офицерами и контрактниками во всех родах войск России. О традициях старейшего клуба города сегодня увлеченно рассказывают воспитанники. Они оттачивают строевую подготовку и хоть сейчас могли бы отважиться на прыжок с парашютом!

60 юных морпехов, сразу после уроков в школе торопятся познать всю прелесть военной службы. Здесь они оттачивают строевой шаг, изучают стрелковое оружие, живо интересуются историей России.

На сборку автомата Калашникова — всего 20 секунд. Таков норматив, и не беда, что сдают его на отлично пока не все. Как говорит капитан 1 ранга запаса Сергей Аксенов, главное - у ребят горящие глаза и стремление узнать все грани военного дела.

Сергей Аксенов, педагог клуба «Юный патриот Родины», капитан 1 ранга запаса: «Основная задача не только подготовить их к вступлению в новую жизнь, а дать основы начальной военной подготовки, которой сейчас в школе, к сожалению, не дают».

Николай Крюков третий год занимается в отряде «Юный пограничник». И уже спит и видит себя - военным корреспондентом. Ко дню рождения клуба — готовит особенный подарок — авторский видеоролик. Но так же серьезно он настроен в будущем защищать рубежи своей Родины. Его личный рекорд по сборке оружия — около 12 секунд!

Николай Крюков, воспитанник клуба «Юный патриот Родины»: «Я занимаюсь уже три года, тренировался даже после занятий, вот так и научился... Здесь учат любить Родину, военному уставу, в общем, быть — настоящими мужчинами!»

Медицинская подготовка — важный курс будущего новобранца. Ведь умение остановить кровь и оказать неотложную помощь — это чья-то спасенная жизнь, уверены юнормейцы. К тому же эти полезные навыки могут пригодиться и в мирной жизни.

«Один за всех и все за одного» - девиз отряда гардемаринов! Будущим капитанам и штурманам азы морской профессии помогают освоить не декорации, а оснащение настоящего сторожевого корабля. Говорят, командир «Порывистого», списанного когда-то судна, едва не прослезился, увидев здесь знакомые приборы судовой рубки... Чудом уцелевшее оборудование капитанского мостика - теперь ценное учебное пособие.

Юнормейцы никогда не скажут «не хочу» или «не буду», только - «так точно» и «разрешите обратиться». К высокой дисциплине и служению Родине вот уже 47 лет приучает мальчишек бессменный руководитель Галина Киселева. Вопреки просьбам родителей дневники у ребят не проверяет. Вместо этого она ведет их на экскурсии по военным кораблям ТОФ.

Что и говорить, общение мальчишек с офицерами — куда эффективнее нравоучений. Ведь мечта о карьере военного заставляет задуматься о школьной успеваемости.

Галина Киселева, руководитель клуба «Юный патриот Родины»: «Я видела, какие ребята ко мне приходили. Из богатых семей к нам не приходят, мы даже шутили, что у нас «рабоче-крестьянская армия»!

Выпускники, мои ребята, сейчас преподают в высших военных училищах. Я не говорю, что они должны быть все военными. Вот ваш покорный слуга, который сейчас ведет съемку — видите, старший оператор...

За свою историю детский клуб воспитал более 20 тысяч патриотов. Для большинства выпускников стремление стать защитником Родины стало судьбой и профессией. Здесь свято помнят и тех, кто погиб, выполняя свой боевой долг в горячих точках. Ну, а сегодня более 500 бывших юноармейцев служат офицерами и контрактниками во всех родах войск России.

Игорь Швец, начальник управления организации пожаротушения МЧС России по Приморскому краю: «И побольше бы таких руководителей, которые воспитывают молодежь в духе любви к Родине, к городу своему...»

В действующих воинских бригадах подрастающая смена — гости желанные. Например, гроза сомалийских пиратов - корабль «Адмирал Пантелеев» и Уссурийская бригада спецназа - уже много лет шефствуют над клубом. Так что ребятам есть на кого равняться!

Никита Багин, воспитанник клуба «Юный патриот Родины»: «Один мальчишка в школе обижал ребят из младших классов. Я сделал ему замечание, но он и на меня набросился! Тогда я с ним разобрался по-мужски один раз. Все, теперь он никого не обижает!»

Будущие летчики и пехотинцы знакомятся не только с тонкостями военного дела. Дружная, патриотическая семья прививает здесь молодым людям чувство товарищества и умение приходить на помощь. Что значит быть патриотом, каждый из них понимает по своему:

- Защищать своих родителей, свою семью…

- Защищать свою страну и быть настоящим мужчиной!

Петя Сахаров, воспитанник клуба «Юный патриот Родины»: «Клуб дал мне понять, что военная профессия — это мое!»

Для будущих защитников Отечества важно все…

Хорошая физическая форма и опрятный внешний вид. В дальнейшем они планируют поступать в военные вузы, служить в армии и на флоте. А там особенно пригодятся армейские навыки. Ведь даже отутюженный китель и начищенные ботинки — дело рук настоящих патриотов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]