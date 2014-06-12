Приморский лётчик получил награду от Президента России
Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й степени получил командир подразделения авиационного спасательного центра МЧС России, дислоцирующегося в Артёме, Юрий Плешаков. Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на www.primorsky.ru
Орден за отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях Юрию Плешакову вручил вице-губернатор Приморского края Евгений Вишняков прямо на аэродроме Озёрные Ключи в Артёме.
С самого начала разрушительного тайфуна «Лайонрок» Юрий Плешаков на вертолёте Ми-8 выполнял полёты в затопленные территории Приморья.
«Вы доставляли спасателей, энергетиков, медицинских работников, оборудование, гуманитарную помощь, а самое главное, эвакуировали людей из зоны бедствия», – подчеркнул заместитель главы региона, вручая медаль.
Выполняя полёты при сложных метеоусловиях над труднодоступными территориями, Юрий Плешаков и пилоты его авиационного отряда добросовестно выполнили поставленные задачи.
«Передаю Вам слова благодарности от Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и жителей Приморья. Мы гордимся тем, что в нашем крае есть люди, готовые прийти на помощь в любое время», – отметил Евгений Вишняков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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