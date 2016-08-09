Под Уссурийском прошел «кукурузопад»

На трассе под Уссурийском из фуры высыпалось несколько тонн кукурузы. Такая неожиданность на дороге привела к ДТП: водитель следом идущего за грузовиком «Филдера» улетел в кювет.

Причина такого «кукурузопада», возможно, кроется в технической неисправности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv. По словам очевидцев, у самосвала по какой-то причине открылся борт. Сколько тонн кукурузы высыпалось на дорогу, неизвестно.

Видео здесь.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]