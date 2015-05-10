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В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в краже инструментов

В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в краже инструментов

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 33-летнего жителя села Утесное о краже строительных инструментов. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 15 тысяч рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что после ремонта фасада своего дома, заявитель оставил инструменты во дворе. Утром мужчина обнаружил, что шуруповерт и перфоратор похищены.  Потерпевший обратился в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность  и местонахождение подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания, пояснив, что шуруповерт продал неизвестному прохожему. Перфоратор возвращен законному владельцу.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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