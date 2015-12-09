В Уссурийске 93-летнему ветерану вручили восстановленный орден

С Днем защитника Отечества Александра Мицкого поздравили командующий 5-й Армией Валерий Асапов и активист Общероссийского народного фронта Сергей Косенко, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ussur.net.

Участник войны Александр Николаевич Мицкий несколько лет назад потерял свой орден Красной Звезды. Всего у ветерана 23 награды, среди которых орден Отечественной войны 1-ой степени, медали Жукова, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освобождение Белоруссии», «За взятие Кенигсберга».

С просьбой восстановить утерянный орден в администрацию Уссурийского городского округа обратился активист ОНФ Сергей Косенко. Он же рассказал, что в квартире у ветерана необходимо сделать небольшой ремонт — заменить полы на кухне, выровнять потолки и заштукатурить межпанельные швы на фасаде дома.

«Мы очень благодарны администрации, и, в частности, Евгению Евгеньевичу Коржу, что он моментально отозвался на наше обращение, — отметил Сергей Косенко. — Все необходимые ремонтные работы в квартире у ветерана были произведены всего за четыре дня. Очень приятно, когда власть так быстро реагирует на просьбы достойнейших людей, тех, кто воевал за нашу Родину, кому мы обязаны жизнью».

Александр Николаевич Мицкий — участник Великой Отечественной войны. Он сражался на Курской дуге, где был ранен осколком снаряда. Со своей танковой частью прошёл всю Восточную Пруссию, принимал активное участие в кровопролитных боях за взятие Кёнигсберга. После капитуляции Германии танковая часть, в которой служил и воевал Александр Николаевич, была передислоцирована на Дальний Восток, 1-ый Дальневосточный фронт, в составе которого он прошёл с боями освобождения от Японской военщины города Китая: Мулин, Муданьцзян, Дунин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]