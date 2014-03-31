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Житель Артема заплатит штраф за то, что не восстановил плодородие почв своего земельного участка

Житель Артема заплатит штраф за то, что не восстановил плодородие почв своего земельного участка

Предприниматель из Артёма проигнорировал предписание теруправления Россельхознадзора о восстановлении плодородия принадлежащего ему крупного участка сельскохозяйственного назначения. По ряду показателей уровень плодородия снизился более чем на 70 процентов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

Так, по результатам проведенной летом прошлого года проверки, инспекторами Россельхознадзора было зафиксировано значительное снижение показателей плодородия земли на участке, принадлежащем предпринимателю из города Артёма. Участок расположен в окрестностях международного аэропорта «Владивосток». Площадь истощенного участка составила немногим более 2 гектаров.

Проведенные тогда Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора исследования образцов земли показали, что уровень подвижного калия снизился на 77 %, уровень фосфора уменьшился на 77 %, снижение солевого показателя pH было зафиксировано на уровне 29 %.

В адрес предпринимателя было вынесено предписание о проведении работ по восстановлению плодородного слоя почвы и предоставлении лабораторных результатов, подтверждающих проведение восстановительных работ. Срок исполнения предписания был определен до 10 ноября 2016 г.

Однако к назначенному сроку и позже предприниматель каких-либо документов о проведенных работах по восстановлению плодородия земли не предоставил, от проведения проверки по исполнению предписания уклонялся.

В настоящее время в отношении коммерсанта за неисполнение предписания возбуждено дело об административном правонарушении, ему угрожает административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Также жителю Артёма всё-таки придется восстановить плодородие принадлежащего ему участка.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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