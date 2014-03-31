Житель Артема заплатит штраф за то, что не восстановил плодородие почв своего земельного участка
Предприниматель из Артёма проигнорировал предписание теруправления Россельхознадзора о восстановлении плодородия принадлежащего ему крупного участка сельскохозяйственного назначения. По ряду показателей уровень плодородия снизился более чем на 70 процентов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.
Так, по результатам проведенной летом прошлого года проверки, инспекторами Россельхознадзора было зафиксировано значительное снижение показателей плодородия земли на участке, принадлежащем предпринимателю из города Артёма. Участок расположен в окрестностях международного аэропорта «Владивосток». Площадь истощенного участка составила немногим более 2 гектаров.
Проведенные тогда Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора исследования образцов земли показали, что уровень подвижного калия снизился на 77 %, уровень фосфора уменьшился на 77 %, снижение солевого показателя pH было зафиксировано на уровне 29 %.
В адрес предпринимателя было вынесено предписание о проведении работ по восстановлению плодородного слоя почвы и предоставлении лабораторных результатов, подтверждающих проведение восстановительных работ. Срок исполнения предписания был определен до 10 ноября 2016 г.
Однако к назначенному сроку и позже предприниматель каких-либо документов о проведенных работах по восстановлению плодородия земли не предоставил, от проведения проверки по исполнению предписания уклонялся.
В настоящее время в отношении коммерсанта за неисполнение предписания возбуждено дело об административном правонарушении, ему угрожает административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Также жителю Артёма всё-таки придется восстановить плодородие принадлежащего ему участка.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.01.2017 На территории Свободного порта Владивосток простаивает крупный земельный участок
-
29.06.2015 В Приморье выявлено несколько партий продуктов опасных для здоровья
-
10.02.2015 На рынок Приморья недопущено более 12 тонн небезопасного молока
-
18.08.2014 Сброс воды с рисовых чеков понизил плодородие почвы
-
10.06.2014 В Приморье выявлен незаконный карьер по добыче скального грунта
-
31.03.2014 В Приморье выявлен незаконный карьер по добыче скального грунта
Добавить комментарий