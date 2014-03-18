Владивостокские пожарные потушили частный жилой дом на улице Калинина

Сообщение о пожаре в частном доме, расположенном на улице Калинина поступило вечером (в 22.45) на пульт пожарно-спасательной службы города Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Уже через 7 минут на место происшествия прибыли огнеборцы. Брандмейстеры незамедлительно приступили к ликвидации пожара. При тушении пожарные столкнулись с открытым горением комнаты и чердака в жилом помещении. В связи с сильным задымлением в доме, было принято решение задействовать 2 звена газодымозащитной службы.

Через 19 минут (в 23.11) пожар был локализован, а в 00.23 - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м. На тушении пожара работали 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

В результате происшествия никто не пострадал. Угрозу соседним зданиям пожар не представлял.

В случае пожара, возгорания или задымления немедленно звоните по телефону 101.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]