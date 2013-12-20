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Житель Находки лишился двух автомобилей «из-за принципов»

Житель Находки лишился двух автомобилей «из-за принципов»

Фото: avtovzglyad.ru

Житель Находки, гражданин А., задолжал банку 170 000 руб. Решение суда о выплате суммы задолженности гражданин оставил без внимания. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по краю.

Кредитивная организация была вынуждена обратиться в службу судебных приставов. Однако требования представителя закона о выполнении судебного решения должник также проигнорировал, мотивировав свой отказ тем, что у него есть некие «принципы», следуя которым он не желает выплачивать сумму долга полностью.

Совместный выезд судебного пристава и представителей банка по месту жительства должника оказался продуктивным – несмотря на то, что должник, проживающий в коттедже, отказался открыть ворота и впустить «незваных гостей» на свою территорию, судебные приставы не ушли с «пустыми руками».

На улице, возле ворот, стояли два припаркованных автомобиля, принадлежащих должнику и находящиеся в залоге у банка — TОYOTA CAMRY и LEXUS LX 470. Именно на это имущество и был наложен арест.

Должник, продолжая придерживаться каких-то своих «принципов», отказался присутствовать при составлении акта описи и ареста имущества. Арестованные авто были опечатаны и оставлены на ответственное хранение жене должника.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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