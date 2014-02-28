Анонс на 25 февраля

25 и 26 февраля во Владивостоке отметят Масленицу. Первое тематическое мероприятие состоится 25 февраля в 14.00 в микрорайоне Снеговая Падь на открытой площадке между домами 9–19 по ул. Анны Щетининой. Здесь пройдет выступление творческих коллективов «Горлица», «Улыбка», «Рябинушка». Также в программе — народные игры, молодецкие забавы, хороводы и сжигание чучела Масленицы.

Городской фольклорный праздник «Масленица идёт, хлеб да мёд несёт» пройдет в амфитеатре набережной Спортивной гавани 26 февраля в 13.00. Горожан ждет театрализованное представление, тематические игры, эстафеты конкурсы, перетягивание каната, мастер-класс по выпеканию блинов и творческий концерт.

Также в этот день в 14.00 на открытой концертной площадке в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103) начнется концерт ансамбля «Купала». Для гостей праздника подготовлены викторины и конкурсы.

Вход свободный.

25 февраля во Владивостоке в 14.00 открывается галерея современного искусства "EDGE", по адресу: ул. Некрасовская, 98. В галерее будут представлены картины популярных художников, а также неизвестных авторов.

25 февраля в бухте Новик состоится ледовый полумарафон.

25 февраля п. Трудовое, КОЦ «Эврика» (ул. Порт-Артурская, 44). Тест-кумитэ по киокусинкай г. Владивостока, посвященный Дню защитника Отечества.

25 февраля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток - ВК «Олимп» Новосибирская область. Высшая лига «А» по волейболу среди женских команд.

25 февраля Кучелиновское водохранилище, Шкотовский р-н. Чемпионат Приморского края по рыболовному спорту, «ловля на мормышку со льда».

25-26 февраля г. Владивосток, стадион «Динамо» (ул. Адм. Фокина, 1). Краевой этап Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Шиповка юных» среди мальчиков и девочек 2002-2003 гг.р., 2004 г.р. и моложе. Открытие 25 февраля в 14.00.

25-26 февраля г. Владивосток, Дворец детского творчества (Океанский пр-т, 43). Кубок г. Владивостока по классическим шахматам.

25-26 февраля г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Второй этап чемпионат г. Владивостока по баскетболу среди мужских команд, сезон 2016-2017 гг.

25-26 февраля г. Владивосток, с/к «Юность» (Океанский пр-т, 43), КДФ (Партизанский пр-т, 2). Первенство г. Владивостока по баскетболу среди команд юношей и девушек 1999 г.р. и моложе.

25-26 февраля г. Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 86). Первенство г. Владивостока по мини-футболу среди взрослых команд.

25-26 февраля г. Владивосток, с/к «Полюс» (ул. Овчинникова, 26). Чемпионат г. Владивостока по хоккею среди взрослых команд (группа 1).

25-26 февраля п. Новонежино, с. Лукьяновка. Открытый чемпионат Приморского края по парашютному спорту (пара-ски, двоеборье). Парашютный этап: п. Новонежино, аэродром. Горнолыжный этап: с. Лукьяновка, горнолыжная база «С-Нежная». Открытие на аэродроме Новонежино в 09.00.

25-26 февраля г. Спасск-Дальний, р-н «Цемзавода», озеро. Открытый чемпионат Приморского края по мотогонкам на льду, финал. Открытие 25 февраля в 14.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]