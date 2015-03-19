В Михайловском районе Приморья создана добровольная народная дружина

В селе Первомайское состоялась церемония вручения удостоверений гражданам, вступившим в ряды добровольной народной дружины Сунятсенского сельского поселения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В мероприятии приняли участие глава администрации Михайловского муниципального района Владимир Архипов, врио начальника отдела МВД России по Михайловскому району подполковник полиции Станислав Евсеев, представители депутатского корпуса, местные жители.

Вручив удостоверения, Станислав Евсеев и Владимир Архипов рассказали добровольным помощникам полиции о целях и задачах, поставленных перед ними, правах, обязанностях, ответственности, правовой и социальной защите.

Командиром народной дружины, численностью 14 человек стал Евгений Трофимов.

Первое свое дежурство по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан дружинники совместно с полицейскими проведут на территории Сунятсенского сельского поселения в ходе празднования Масленицы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]