Масленицу отметят во Владивостоке

Традиционными русскими забавами, свежеиспечёнными блинами и народными гуляниями отметят Масленицу во Владивостоке. Мероприятия состоятся 25 и 26 февраля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Первое тематическое мероприятие состоится 25 февраля в 14.00 в микрорайоне Снеговая Падь на открытой площадке между домами 9 – 19 по ул. Анны Щетининой. Здесь пройдёт выступление творческих коллективов «Горлица», «Улыбка», «Рябинушка». Также в программе - народные игры, молодецкие забавы, весёлые хороводы и сжигание чучела Масленицы.

Городской фольклорный праздник «Масленица идёт, хлеб да мёд несёт» пройдёт в амфитеатре набережной Спортивной гавани 26 февраля в 13.00 горожан ждёт театрализованное представление, тематические игры, эстафеты конкурсы, перетягивание каната, мастер-класс по выпеканию блинов и творческий концерт. Так, на сцену выйдут коллективы МБУК «Дом культуры «Традиции и современность». С широкой Масленицей жителей и гостей города поздравят вокальный ансамбль «Россияночка», народный хор «Русская песня», хор «Улыбка» и другие артисты.

Также в этот день в 14.00 на открытой концертной площадке в парке Победы (пр. 100-летия Владивостока, 103) начнётся концерт ансамбля «Купала». Для гостей праздника подготовлены викторины и конкурсы.

Администрация Владивостока приглашает на масленичные мероприятия всех желающих, вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]