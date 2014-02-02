Приморцы пробегут ледовый полумарафон
Марафонцы со всего мира пробегут более 20 километров по льду Амурского залива в Приморье, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации департамента физкультуры и спорта Приморского края, в ледовом полумарафоне 25 февраля в бухте Новик смогут принять участие взрослые и дети от 6 лет.
«На выбор предоставляются три дистанции – пять километров, 10 и 21,1 километр. Для детей будет открыта дистанция 500 метров. Специальная система хронометража позволит судьям отслеживать показатели спортсменов», – отметили специалисты.
Свое участие в забеге уже подтвердили марафонцы из Японии, Китая и Кореи, также ожидаются спортсмены из других стран мира.
Безопасность участников обеспечат сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, велопатруль и волонтеры. Через каждые пять километров будут организованы пункты питания и обогрева.
Кроме того, для участников и болельщиков на ледяной площадке будут работать анимационные программы, пройдут выступления творческих коллективов.
Напомним, международный Ледовый полумарафон впервые состоялся в Приморье в 2016 году. В нем приняли участие бегуны из 15 регионов России, а также спортсмены из Нидерландов, США, Китая, Японии и Кореи. Главным иностранным гостем стал ультрамарафонец француз Фредерик Симон.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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