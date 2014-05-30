Пьяная посетительница ночного клуба врезалась в машину ДПС

В Дальнегорске автомобиль, в котором находилась группа девушек, въехал в машину дорожно-постовой службы.

ДТП произошло 24 февраля около пяти часов утра, когда автоледи возвращалась домой из увеселительного заведения, где провела всю ночь. Дама села за руль своего транспортного средства, находясь под воздействием спиртных напитков. Уехать далеко от ночного клуба аволеди не удалось. При попытке выехать с парковки она не заметила припаркованную неподалеку машину ДПС и, не справившись с управлением, врезалась в нее.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]