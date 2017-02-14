Специальная система контролирует безопасность близлежащих с обвалом во Владивостоке зданий

На близрасположенных к обвалу во Владивостоке на улице Станюковича зданиях установили маячки, которые позволяют определять насколько безопасно находиться в здании. Об этом заявил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Владимир Миклушевский пояснил, что разрешение на строительство выдала администрация Владивостока. Застройщик и подрядчик знали о трещине в опорной стене, однако проигнорировали этот факт, не известив уполномоченные органы, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

«По моему поручению на место обрушения сразу выехали вице-губернаторы Евгений Вишняков и Эдуард Портнов. Ситуация осложнилась тем, что обвал обнажил действующую теплотрассу и была угроза, что жители Эгершельда останутся без тепла. Сейчас ситуация под контролем, экспертиза обязательно найдет виноватого», – отметил глава региона.

Губернатор добавил, что на месте уже работает региональная инспекция строительного надзора и контроля.

«В ближайшее время будет сделана временная обводная линия теплотрассы, после чего строители приступят к восстановлению опорной стены. Все эти работы будут проводиться за счет подрядчика строительства. Восстановительные работы идут под моим личным контролем», – заявил Владимир Миклушевский.

«На месте обрушения работают геологи, они определяют устойчивость грунта, и есть ли опасность для соседних зданий. Также на домах установлены специальные маячки, которые определяют безопасность и, если возникнет угроза, динамику расширения трещин. Люди из соседнего общежития эвакуированы и не заселятся назад, пока специалисты не подтвердят, что это безопасно», – заявил глава Приморья.

Напомним, 14 февраля около 13.00 на месте строительства высотного дома в микрорайоне Эгершельд во Владивостоке произошёл обвал подпорной стены и прилегающей к стройке дороги. На месте провала оказалась без опоры и провисла труба теплотрассы.

Все восстановительные работы будут выполнены за счет компании-застройщика. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС». Вице-губернатор Эдуард Портнов края подчеркнул, ключевая задача – обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения, и провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]