Авангард-Адмирал 6:3

В Омске во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина местный "Авангард" разгромил - 6:3 владивостокский "Адмирал".

После первого периода - 1:2. После второго периода-3:3. После третьего периода - 6:3.

Напомним, в первом матче плей-офф также победил "Авангард" - 2:1. Счет в серии стал - 2:0 в пользу омской команды.

Следующие два матча состоятся во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]