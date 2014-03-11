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Авангард-Адмирал 6:3

Авангард-Адмирал 6:3

В Омске во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина местный "Авангард" разгромил - 6:3 владивостокский "Адмирал".

После первого периода - 1:2. После второго периода-3:3. После третьего периода - 6:3.

Напомним, в первом матче плей-офф также победил "Авангард" - 2:1. Счет в серии стал - 2:0  в пользу омской команды.

Следующие два матча состоятся во Владивостоке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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