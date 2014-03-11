Авангард-Адмирал 6:3
В Омске во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина местный "Авангард" разгромил - 6:3 владивостокский "Адмирал".
После первого периода - 1:2. После второго периода-3:3. После третьего периода - 6:3.
Напомним, в первом матче плей-офф также победил "Авангард" - 2:1. Счет в серии стал - 2:0 в пользу омской команды.
Следующие два матча состоятся во Владивостоке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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