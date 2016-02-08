Около 700 человек из пяти стран примут участие в полумарафоне Vladivostok Ice Run

Около 700 человек из 140 городов России, Китая, Республики Корея, Японии и США станут участниками полумарафона Vladivostok Ice Run. Он пройдет 25 февраля на льду бухты Новик острова Русский во Владивостоке, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС и оргкомитет соревнований.

"На полумарафон зарегистрировалось уже около 700 участников из 140 городов России, а также Китая, Республики Кореи, Японии и США. Очень много заявок поступило от работников консульских учреждений этих стран во Владивостоке",- сообщил представитель оргкомитета.

Самым молодым участникам соревнований по 6 лет. Для них и всех участников до 15 лет организаторы приготовили специальную детскую трассу длиной всего в 500 метров. По словам организаторов, эта дистанция пользуется среди юных бегунов большой популярностью. Предполагалось, что на старт выйдут 100 детей и подростков. Но желающих оказалось столько, что все места были зарезервированы задолго до конца регистрации участников.

Взрослым участникам предлагают три дистанции - длиной 5, 10 и 21,1 км. Спортсмены разделены на семь возрастных групп, самому старшему участнику уже исполнилось 82 года. "Многие из них тренировались в течение года и заявились на более серьезные дистанции. Например, в этом году желающих бросить вызов замерзшему Японскому морю и пробежать 21,1 километра гораздо больше, чем тех, кто хочет преодолеть по льду 10 километров",- сообщила журналистам один из организаторов забега, исполнительный директор бегового клуба RunDNSRun Ольга Гаевая.

Как отмечают организаторы, большое внимание при проведении соревнований будет уделено безопасности. На дистанциях через каждые 2,5 километра будут организованы пункты обогрева и питания, на льду бухты Новик будут дежурить работники Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) управления МЧС Приморского края.

Ледовый полумарафон Vladivostok Ice Run проходит в столице Приморья во второй раз. Это - единственный зимний забег в стране, который проводится на льду морской акватории

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]