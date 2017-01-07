В поселке Липовцы огнеборцы спасли из горящей квартиры двоих человек

23 февраля в 02.07 на пульт пожарно-спасательной службы Октябрьского муниципального района поступило сообщение о пожаре. Заявитель рассказал, что в поселке Липовцы горит квартира в деревянном доме, расположенном на улице Буровая.

Ровно через 5 минут (в 02.12) огнеборцы были на месте происшествия и тушили пламя. На момент пожара в охваченном пламенем помещении находились мужчина и женщина, которых брандмейстеры вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств.

Через 18 минут (в 02.30) возгорание было локализовано, а в 03.15 - полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 42 кв. м. С огнем боролись 4 человека личного состава и 2 единицы техники. Благодаря грамотным действиям огнеборцев в результате происшествия никто не пострадал. Угрозе не подверглись и вблизи расположенные объекты.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются специалистами, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю убедительно призывает граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем и соблюдать все правила пожарной безопасности.

Единый телефон службы спасения «112» или «101».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]