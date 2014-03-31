Житель Находки воровал из машин дачников деньги и телефоны

Следователем отдела МВД России по городу Находке окончено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего местного жителя в серии краж из автомашин.

Ранее в отделе полиции зарегистрированы обращения дачников о кражах. Предметом посягательства злоумышленника были денежные средства, мобильные телефоны. Ущерб, причиненный обвиняемым, превысил 250 тысяч рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали жителя Находки по месту проживания. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Установлено, что злоумышленник совершал преступления, когда хозяева транспортных средств были заняты на садовых участках. Мужчина выбирал автомашины, не оборудованные охранной сигнализацией.

Следователем было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе предварительного следствия установлена причастность обвиняемого к 8 эпизодам преступной деятельности.

Производство следственных действий завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]