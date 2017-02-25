Во Владивостоке на пустой "субботней" трассе произошло массовое ДТП

Утром 25 февраля во Владивостоке в районе "кольца" на Суханова произошла автоавария с участием трех джипов,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на WhatsApp компании. Подробности ДТП не сообщаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]