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Во Владивостоке на пустой "субботней" трассе произошло массовое ДТП

Во Владивостоке на пустой

Утром 25 февраля во Владивостоке в районе "кольца" на Суханова произошла автоавария с участием трех джипов,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на WhatsApp компании. Подробности ДТП не сообщаются.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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