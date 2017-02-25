Пропавший на пути из Находки во Владивосток мужчина найден живым

51-летний Павел Петров найден живым. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на Примпоиск.

Как стало известно накануне, на юге Приморья были развернуты поиски мужчины,который 17 февраля выехал на автобусе «Находка-Владивосток» по направлению в микрорайон Садгород и пропал.

О подробностях истории пока не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]