Жительница Владивостока приобрела в одном из магазинов города плесень с сыром
Этот поход в магазин жительница Владивостока запомнит надолго. В супермаркете, расположенном на проспекте 100 лет Владивостоку, ей продали, мягко говоря, необычный сыр, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv. Правда, такому сюрпризу не каждый человек будет рад.
- И что мы видим? Плесень. Сыр с плесенью!
Если быть совсем точным, то это не сыр с плесенью, а плесень с сыром. По словам девушки, эта банка прямиком отправилась в мусорное ведро. Но по-хорошему нужно было ее отнести обратно в магазин, чтобы там посмотрели, чем они потчуют своих покупателей, и деньги за сыр чтобы тоже вернули.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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