Жительница Владивостока приобрела в одном из магазинов города плесень с сыром

Этот поход в магазин жительница Владивостока запомнит надолго. В супермаркете, расположенном на проспекте 100 лет Владивостоку, ей продали, мягко говоря, необычный сыр, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv. Правда, такому сюрпризу не каждый человек будет рад.

- И что мы видим? Плесень. Сыр с плесенью!

Если быть совсем точным, то это не сыр с плесенью, а плесень с сыром. По словам девушки, эта банка прямиком отправилась в мусорное ведро. Но по-хорошему нужно было ее отнести обратно в магазин, чтобы там посмотрели, чем они потчуют своих покупателей, и деньги за сыр чтобы тоже вернули.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]